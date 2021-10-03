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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٢:١٣ م

في حفل تخرج القوات المسلحة؛

قائد الثورة: القوات المسلحة درع دفاعي ضد التهديدات العسكرية الصعبة للأعداء

قائد الثورة: القوات المسلحة درع دفاعي ضد التهديدات العسكرية الصعبة للأعداء

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، انه "اليوم، أصبحت تنظيمات القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري والشرطة وقوات التعبئة عمليا درعًا ضد التهديدات الصعبة للأعداء".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقيمت صباح اليوم الأحد المراسم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط التابعة للقوات المسلحة، عبر الاتصال بالفيديو بحضور قائد الثورة الاسلامية والقادة والوحدات الموجودة في جامعة الإمام الحسين (ع) للضباط، وأكد سماحته خلال المراسم بأن القوات المسلحة درع دفاعي ضد التهديدات الصعبة للأعداء

واعتبر قائد الثورة ان القوات المسلحة الايرانية المؤلفة من الجيش والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي والتعبئة تعد اليوم بالمعنى الحقيقي للكلمة الدرع الدفاعي للبلاد امام التهديدات العسكرية للاعداء في الخارج والداخل.

يتبع..

رمز الخبر 1918523
https://ar.mehrnews.com/news/1918523/

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