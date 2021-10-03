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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢١, ٤:٣١ م

علی هامش اجتماع مجلس الشورى الاسلامي؛

اسلامي: الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية ملتزمتان بتفيذ القانون الاستراتيجي للطاقة النووية

اسلامي: الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية ملتزمتان بتفيذ القانون الاستراتيجي للطاقة النووية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية إن الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية ملزمتان بتنفيذ القانون الاستراتيجي النووي.

وأفات وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي اليوم على هامش اجتماع لجنة المادة 90 لمجلس الشورى الإسلامي: ان الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية ملتزمتان بتنفيذ القانون الاستراتيجي للطاقة النووية.

وأضاف: "اليوم حضرنا الهيئة وقدمنا آخر تقرير عن حالة هذا القانون".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية جرت مناقشات مختلفة وقررنا الاستفادة القصوى من الفرص المتبقية للتطبيق الكامل للقانون.

وقال إسلامي: "نأمل أنه من أجل بناء القدرة الوطنية، سنتمكن من الاستفادة القصوى من فرصة القانون النووي".

/انتهى/

رمز الخبر 1918524
https://ar.mehrnews.com/news/1918524/

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