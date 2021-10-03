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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٠:٥٥ م

بطولة العالم للمصارعة الحرة:

المصارع يزداني يفوز على خصمه الأمريكي بنتيجة 2-6

المصارع يزداني يفوز على خصمه الأمريكي بنتيجة 2-6

فاز المصارع حسن يزداني بالميدالية الذهبية في نهائي المصارعة الحرة الذي يبلغ وزنه 86 كغم لبطولة العالم 2021 في النرويج ضد منافسه الأمريكي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نافس المصارع الايراني حسن يزداني، في المباراة النهائية لفئة وزن 86 كغم من بطولة العالم للمصارعة الحرة ، مساء الأحد في النرويج ديفيد تيلور من الولايات المتحدة، وفاز بنتيجة2-6.

وجدير بالذكر ان المصارع يزداني عوض الخسارة في المباراة النهائية لأولمبياد طوكيو.

وكانت هذه المباراة هي رابع مباراة حساسة ومذهلة بين المصارعين العالميين والأولمبيين والتي انتهت لصالح يزداني وفاز المنتخب الإيراني بالميدالية الذهبية وهزم الخصم الأمريكي.

وسبق أن واجه حسن يزداني الأمريكي تيلور ثلاث مرات في نهائيات كأس العالم في كرمانشاه وبطولة بودابست العالمية 2018 وأولمبياد طوكيو 2020، وتعرض للهزيمة.

كما انه فاز أميرحسين زارع بثاني ذهبية لايران ببطولة العالم للمصارعة وهزم أمير حسين زارع حريفه الجورجي الشهير غنا بتراشويلي في المباراة النهائية لوزن 125 كغم لتحصل المصارعة الإيرانية الحرة وبعد 32 عاما على الذهبية للأوزان العليا.

/انتهى/

رمز الخبر 1918540
https://ar.mehrnews.com/news/1918540/

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