تدشين مراكز بيانات مشتركة بين إيران وأذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، أجرى في اليوم الثاني من اجتماع وزراء الاتصالات والنقل للدول النامية في اسطنبول، اجتماعات ثنائية مع الوفود المشاركة والاجتماعات المتخصصة.

وخلال اجتماعه مع وزير الاتصالات والنقل في جمهورية أذربيجان، رشاد نبي اف، اتفق الجانبان على توسيع تعاونهما في مجال التفاعلات الدولية وتعزيز قدرات القطاع الخاص في مجال الاتصالات من خلال إقامة المعارض المشتركة.

والتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظيره الأذربيجاني لمناقشة إنشاء مراكز بيانات مشتركة بين إيران وجمهورية أذربيجان لاستضافة محتوى وخدمات دولية كثيرة التداول.

وأشار زارع بور إلى أهمية قضية نقل البيانات من الشمال إلى الجنوب، قائلا"يمكن لجمهورية أذربيجان أن تلعب دورًا رئيسيًا فيما يتعلق بنقل البيانات".

وأضاف: "في هذا الاجتماع، أعربنا عن اهتمامنا بإطلاق مراكز بيانات مشتركة بين البلدين، وهي مراكز يمكنها استضافة محتويات وخدمات عالمية شهيرة، وخلق جودة مستخدم أفضل للمستخدمين في كلا البلدين".

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