الكاظمي مخاطبا الشعب: أصواتكم ثمينة لاتفوتوا فرصة التغيير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة على أن تغلق الصناديق في تمام الساعة السادسة مساء وبشكل إلكتروني.

وكانت السلطات العراقية أنهت جميع التحضيرات لإجراء الانتخابات حيث يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فيها 24 مليوناً و907 آلاف ناخب فيما يبلغ عدد المرشحين نحو 3243 بينهم نحو 951 امراة وفق المفوضية العليا للانتخابات.

وتقرر إجراء هذه الانتخابات قبل موعدها القانوني المقرر في شهر نيسان من العام 2022 لكسر الجمود السياسي الحاصل بعد الاحتجاجات الدامية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019 والتي أطاحت بحكومة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وبعد فتح صناديق الإقتراع العام صباح اليوم يحق لـ23 مليون ناخب التصويت على إختيار 329 مرشحاً للدورة البرلمانية الخامسة.

وتوجد في مناطق ومدن العراق كافة بما فيها إقليم كردستان 57834 مركز اقتراع.

وبلغ عدد المشاركين في التصويت الخاص بأفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون الذي أجراه العراق يوم الجمعة 821800 من أصل 1196524 ناخبا كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 69 بالمئة.

المسؤولون والقادة أول المصوتين.. بداية متواضعة للاقتراع العام

شهدت مراكز الاقتراع مشاركة قليلة مع انطلاق العملية الانتخابية في العراق، في خامس انتخابات تشريعية لهم منذ سقوط نظام صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في العام 2003.

و أن وتيرة المشاركة يتوقع لها أن ترتفع خلال الساعات المقبلة.

وأقبل في البداية المسؤولون العراقيون على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم، حيث افتتح مراكز الاقتراع ببغداد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بينما أدلى بصوته أولاً في إقليم كردستان، الرئيس نيجيرفان بارزاني.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي إنه فضل أن يكون أول ناخب للإدلاء بصوته وأنه وفى بالوعد للشعب، داعياً العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات وأن أصواتهم ثمينة ،ويجب ألّا يفوتوا الفرصة.

ولفت الى أن هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى من دون حظر للتجوال ،وعدم مشاركة رئيس الوزراء كمرشح فيها وأن الحكومة وفرت جميع ظروف النجاح لمفوضية الانتخابات.

وبين أنه يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي.

وأكد الكاظمي أن الحكومة استطاعت أن تحقق نجاحات مهمة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادي ،ونجحت بتقديم الورقة البيضاء وإضافة 12 مليار دولار للاحتياطي.

كما أدلى بصوته كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالإضافة إلى زعماء سياسيين وقادة أحزاب من بينهم عمار الحكيم، عادل عبد المهدي، قوباد طالباني، خميس الخنجر.

وقال صالح في تصريحات عقب الإدلاء بصوته: "نتمنى أن تنتهي الانتخابات إلى وضع يليق بالعراق وشعبه".

وتابع الرئيس العراقي: "اليوم يوم المواطن العراقي وصوته هو قرار الوطن".

ولفت إلى أن "الانتخابات المبكرة كانت مطلبًا شعبيًا ونتمنى أن يشارك كل مواطن في الانتخابات لمستقبل بلده".

كما أدلى بصوته رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بالانتخابات التشريعية.

کما أدلى بصوته قيس الخزعلي في فندق الرشيد

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي أمام الناخبين وسط رقابة دولية، وإجراءات امنية مشددة.

يتبع...