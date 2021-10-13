سلاح جو الحرس والجيش الإيراني يختبران منظومتي "جوشن" و"خاتم" في المناورات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صواريخ المنظومتين "جوشن" و"خاتم" دمرت خلال المناورات الجارية الاهداف المعادية المفترضة التي كانت تعتزم التسلل الى منطقة المناورات في ارتفاع واطئ.

واوضح العميد رحيم زادة بان المنظومة الصاروخية "جوشن" هي نسخة مطورة لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "15 خرداد" التي تستخدم الرادار السلبي (Passive Radar) وتم في هذه المناورات اختبارها وتقييمها للمرة الاولى وقامت بتدمير الاهداف الموكلة بها من قبل الشبكة الشاملة للدفاع الجوي.

ووصف مواجهة الاهداف ذات الارتفاع الواطئ بمنظومات صاروخية تكتيكية بصورة الدفاع الشامل و 360 درجة في محيط الحرب الالكترونية، من ضمن الاجراءات المتخذة في هذه المرحلة من المناورات.

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