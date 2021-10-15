وزير الخارجية السعودي يؤكد على أن المحادثات مع إيران كانت “ودية”

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الوزير السعودي في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” أن الرياض تدرس السماح لإيران بإعادة فتح قنصليتها في مدينة جدة، لكنه قال إن المحادثات لم تحرز تقدما كافيا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأجرت المملكة أربع جولات من المحادثات مع إيران منذ أبريل نيسان، بما في ذلك أول اجتماع الشهر الماضي مع حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

وتعكس المفاوضات تراجعًا مؤقتًا في التصعيد الدائر بالمنطقة بعد انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن ومع الصعوبات الاقتصادية التي سببها الوباء.

وأكد فيصل بن فرحان أن المحادثات مع إيران كانت “ودية”، ووصف المفاوضات بأنها “استكشافية”.

وقال: “نحن جادون بشأن المحادثات، بالنسبة لنا، ليس هذا تحولًا كبيرًا. لقد قلنا دائمًا أننا نريد إيجاد طريقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وقطعت الرياض وطهران، العلاقات الدبلوماسية في يناير كانون الثاني 2016 بعد تعرض السفارة السعودية للاقتحام في طهران، بعد أن أعدمت السعودية رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

وتعتقد الرياض أن المفاوضات لم تحرز بعد تقدمًا كافيًا لإعادة العلاقات الكاملة مع طهران.

/انتهى/