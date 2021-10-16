مهمة سمير جعجع لتدمير لبنان/ دور السفارة الأمريكية في الاحداث الاخيرة بلبنان

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: خلال الاحداث التي وقعت يوم الخميس في منطقة الطيونة اللبنانية والغموض الذي يواجه هذه القضية، اجرت وكالة مهر في هذا الصدد حوار مع وزير خارجية لبنان السابق "عدنان منصور"، حيث قال الوزير السابق ان الاحداث التي شهدها لبنان يوم الخميس، والتي استشهد فيها عدد من المتظاهرين على خلفية تسييس عمل قاضي قضية تفجير مرفأ بيروت، هو سيناريوا جديد ومخطط مسبقا يسعى الى تحدي الاستقرار النسبي خلال الشهر الماضي في لبنان.

واشار الى ان الهدف الاساسي هو احداث ضغط اجتماعي في المجتمع اللبناني لاستخدامه لتوفير المتطلبات الاساسية لاضعاف المقاومة، او على الاقل لاستنزاف قدرتها على التحديات الداخلية، وبالتالي تأمين جواً أمناً للكيان الصهيوني.

واكد عدنان منصور ان المطالبة بالمشاركة السياسية والاستفادة من المجتمع اللبناني بمختلف الأذواق والتحريض الديني أو العرقي إلى جانب الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، زاد الطين بلة على اللبنانيين والمثقفين.

كما أدى دخول حزب الله في معادلة الردع الاقتصادي وحل أزمة الوقود، فضلاً عن الاستقرار النسبي للحكومة بانتخاب نجيب ميقاتي رئيساً للوزراء، إلى تغيير معادلات التيارات السياسية التي كانت السبب الرئيسي وراء الأزمات المالية والانهيار الاقتصادي في البلاد.

انتقد وزير خارجية لبنان السابق عدنان منصور تسييس عمل القاضي في قضية تفجير مرفأ بيروت وهيمنة الإرادة السياسية على القضاء اللبناني، مستشهدا بدور السفارة الأمريكية وسمير جعجع في جر لبنان إلى حافة الانهيار مؤكدا بان سمير جعجع لا يمثل اللبنانيين ولم تكن له مكانة بينهم معظم هذه التيارات السياسية، التي كانت سبب الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الوطنية اللبنانية، تستخدم هذا العامل لاستفزاز الشعب اللبناني ومن ثم إطلاق احتجاجات ضد المقاومة، كما تنسق السفارة الأمريكية في بيروت هذه الأحداث وتديرها، طبعا هذا ليس مجرد اتهام أو تحليل سياسي، فالوثائق تكشف العلاقة بين المعارضة والسفارة الأمريكية.

إن انفجار مرفأ بيروت ليس السيناريو الأخير لانهيار لبنان. مثلما لم يكن الاغتيال المشتبه به لرفيق الحريري عام 2005 هو اخر سيناريو. يبدو أنه بعد أن لم تحقق التيارات الموالية لأمريكا في لبنان النتائج المرجوة من تفجير مرفأبيروت، جرت هذه المرة محاولة لتسييس الموضوع، وخلق أرضية جديدة للضغط على المقاومة.

في شرح لأسباب أحداث يوم الخميس في لبنان، انتقد وزير خارجية لبنان السابق عدنان منصور تسييس عمل القاضي في قضية تفجير مرفأ بيروت وهيمنة الإرادة السياسية على القضاء اللبناني، مستشهدا بدور السفارة الأمريكية وسمير جعجع في جر لبنان إلى حافة الانهيار مؤكدا بان سمير جعجع لا يمثل اللبنانيين ولم تكن له مكانة بينهم.

وشدد عدنان منصور على استقلالية القضاء اللبناني وقال إن القضاء يجب أن يتمتع بالحرية في لبنان. وأضاف أن التأثير على القضاء يمكن أن يمنع استقلالية التصويت وقراره العادل وهذا ليس في مصلحة لبنان. في هذه الحال، لا يمكن أن يأمل اللبنانيون في اتخاذ قرارات عادلة من قبل الجهاز القضائي.

وفي إشارة إلى تفجير مرفأ بيروت، أضاف عدنان منصور: "منذ انفجار بيروت لم يكتمل التحقيق بعد، ويبدو أن بعض التيارات تحاول اتهام اطراف اخرى بالتورط في هذه القضية دون أية دلائل".

ومضى يقول إنه يجب أن يكون هناك معيار لإجراء التحقيقات، مضيفًا أن التحقيقات يجب أن تكون شفافًا ولا يجب أن يستند إلى معايير مختلفة.

وتابع وزير خارجية لبنان السابق التأكيد على أن اللبنانيين يريدون أعادة التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت دون أي تسييس للقضية. لأن تسييس القضية سببت رودود فعل سلبي من المواطنين اللبنانيين الذين شاركوا في الاحتجاجات اللبنانية ليوم الخميس.

حول تصريحات سمير جعجع بعد الجريمة وتورط القوات اللبنانية في احداث الخميس قال وزير خارجية لبنان السابق ان سمير جعجع لديه خطة هدامة للبنان ولا يريد لبنان ان يرى الامن والاستقرار والسلام وقال عدنان منصور إنه بعد المشاكل الاقتصادية والأزمة المالية، أصبح لبنان الآن في وضع خطير وصعب للغاية.

كما أشار إلى دور السفارة الأمريكية في هذه الاحداث، وقال إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونغرس تظهر أن السفارة الأمريكية متورطة في هذه الاحداث لكن يجب على اللبنانيين ان لا يتورطوا في النزاعات الداخلية ويجب على جميع المسؤولين اللبنانيين مواجهت هذه القضايا.

وحول تصريحات سمير جعجع بعد الجريمة وتورط القوات اللبنانية في احداث الخميس قال وزير خارجية لبنان السابق ان سمير جعجع لديه خطة هدامة للبنان ولا يريد لبنان ان يرى الامن والاستقرار والسلام.

وأضاف ان سجل جعجع أسود ومليء بالإرهاب وسفك الدماء، وعلى الحكومة اللبنانية ألا تسمح لهذا الشخص بالمغامرة.

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