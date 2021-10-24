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٢٤‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٠:٤٣ م

استشهاد واصابة 12 مواطنا يمنيا بنيران العدوان خلال يومين

استشهاد واصابة 12 مواطنا يمنيا بنيران العدوان خلال يومين

استشهد واصيب 12مواطنا بينهم مهاجرين افارقة بنيران العدو السعودي في يومين بصعدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت مصادر محلية بأن جيش العدو السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة اليوم الاحد باتجاه المحلات التجارية ومنازل المواطنين في منطقتي المفتح والعزة بمديرية منبه الحدودية، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وكان استشهد أمس السيت مواطن وأصيب 5 آخرون بينهم 4 من المهاجرين الأفارقةبنيران جيش العدو السعودي في منطقتي آل الشيخ والعزة بذات المديرية.

تجدر الإشارة إلى أن العدو السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

/انتهى/

رمز الخبر 1919199
https://ar.mehrnews.com/news/1919199/

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