السودان ... اخر التطورات حول التحركات العسكرية ووضع رئيس الوزراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تغيرت الاوضاع في السودان خلال الـ 24 الماضية كما نرى تحركات عسكرية واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء. واخر التطورات في السودان فيما يلي:

- بيان لتجمع المهنيين السودانيين أعلن فيه عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة.

- قوات عسكرية تعتقل أعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي ووزراء في الحكومة الإنتقالية وتقتادهم إلى جهات غير معلومة.

- قوة عسكرية تقتحم منزل وزير الصناعة إبراهيم الشيخ وتقتاده إلى جهة غير معلومة.

- قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في العاصمة الخرطوم.

- تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضراب عام واعتصام مدني في مواجهة "الانقلاب العسكري".

- اندلاع احتجاجات في الخرطوم وحرق إطارات سيارات إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.

- تعزيزات عسكرية تصل الخرطوم بعد اعتقالات لوزراء وقيادات مدنية في الحكومة السودانية.

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