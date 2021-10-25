الفريق الاقتصادي سيقوم بتوفير الطاقة المستديمة لنمو اقتصاد البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة عقد مساء الأحد، برئاسة الرئيس حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، وركز على دعم المحرومين ومراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع الطاقة بين مختلف شرائح السكان.

وقال: بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، تقرر أن يقدم الفريق الاقتصادي للحكومة توجهاته وخططه المقترحة في هذا الصدد حتى يمكن اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن.

كما تم في هذا الاجتماع طرح موضوع توفير الطاقة المستدامة للاقتصاد الإيراني مع محوري ترشيد استهلاك الطاقة والتأكيد على العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة والمحرومة.

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