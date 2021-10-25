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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢١, ٤:٢٩ م

قاليباف:

اميركا والدول الاخرى اسست داعش للقضاء على الاسلام السياسي

اميركا والدول الاخرى اسست داعش للقضاء على الاسلام السياسي

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، أن الولايات المتحدة الأميركية والدول الاخرى اسست تنظيم داعش الإرهابي للقضاء على الاسلام السياسي والاسلام الاصيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قاليباف في تصريح له اليوم الاثنين خلال المؤتمر العام للاساتذة التعبويين في مدينة مشهد: ان اولويتنا الاولى اليوم هي الحرب الاعلامية والمعرفية واولويتنا الثانية هي الحرب الاقتصادية.

واضاف: ان العدو ادرك في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) بانه لا يمكنه تحقيق النجاح عن الطريق العسكري لذا لجأ الى التحريف والحظر وبعبارة اخرى فقد خطط ونفذ الحرب الاعلامية والاقتصادية ويسعى الان لتغيير معتقدات الشباب وتضخيم نقاط ضعفنا وهنا تبرز اهمية جهاد التبيين والتنوير.

واضاف: لو قاتلنا اليوم بدقة وذكاء واخلاق وعقلانية ثورية فان ثواب ذلك لن يكون اقل من عمليات مرحلة الدفاع المقدس. لقد كانت الحرب ومسؤوليتنا واضحة في فترة الدفاع المقدس الا ان العدو جاء اليوم للحرب باسلوب اخر.

واعتبر استقرار البلاد والثورة بانه يعود الى انها كامنة في قلوب جميع ابناء الشعب الايراني واضاف: ان اميركا والدول الاخرى اسست داعش للقضاء على الاسلام السياسي والاسلام الاصيل الا ان الثورة والجمهورية الاسلامية صامدة اليوم اقوى مما مضى بمشاركة وحضور الشعب.

/انتهى/

رمز الخبر 1919221
https://ar.mehrnews.com/news/1919221/

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