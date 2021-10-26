دولة أفغانستان ترحب بتصريحات قائد الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم علق على تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الأخيرة الذي دعا فيها قادة طالبان الى المساهمة في تعزيز الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان.

وقال: "ان الإمارة الإسلامية ترحب بتصريحات قائد الثورة الإسلامية الذي دعا إلى مزيد من الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان".

وتابع بالقول: "إن الشعب الأفغاني بجميع أطيافه قد اكتسب الاستقلال وسيحافظ عليه معا، نحن لن نسمح لأية مؤآمرة أن تمس أو تهدد وحدة شعبنا وبلدنا".

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