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٠٢‏/١١‏/٢٠٢١, ٤:٢٨ م

برعاية نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة؛

بدء فعاليات المعرض الدولي للفرص الاستثمارية

بدء فعاليات المعرض الدولي للفرص الاستثمارية

بدات في طهران اليوم الثلاثاء، اعمال "المعرض الدولي للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين" لنسخته العاشرة؛ بمشاركة 35 شركة اجنبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرت مراسم افتتاح المعرض، برعاية نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة، رئيس منظمة الجيولوجيا والاكتشافات المنجمية في ايران "علي رضا شهيدي".

وتمثل الشركات الاجنبية الحاضرة في هذا الحدث، 22 دولة بما فيها : ايطاليا واليابان والمانيا وهولندا والصين وروسيا وتركيا.

ويهدف المعرض، الذي يستمر بأعماله لفترة 3 ايام متتالية، الى توفر فرص التواصل بين المختصين والمستثمرين في قطاع التعدين، وتحديد الطاقات الكامنة والفاعلة المتاحة في هذا الخصوص لدى الدول المشاركة.

وخلال تصريحه لمراسل ارنا، اكد "شهيدي" ان ايران لا تواجه اي عقبات في مجال استثمارات التعدين؛ مبينا ان اصحاب القطاع الخاص يواكبون القطاع العام من حيث الاكتشافات المنجمية داخل البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1919451
https://ar.mehrnews.com/news/1919451/

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