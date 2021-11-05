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٠٥‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٤٥ ص

أمير عبداللهيان:

ارادة طهران وباكو تتمثل بتجاوز العقبات بالرغم من الرؤى المتباينة

ارادة طهران وباكو تتمثل بتجاوز العقبات بالرغم من الرؤى المتباينة

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسين أمير عبداللهيان، أن العلاقات بين طهران وباكو مستمرة في الاتجاه الإيجابي للجوار، مبينا أنه "لدى الجانبين ارادة جادة لتجاوز العقبات بالرغم من الرؤى المتباينة في بعض الموضوعات".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "امير عبداللهيان"، أكد في قوله الخميس، أنه "قد تكون مواقفنا مختلفة تجاه بعض القضايا، لكن الجانب المهم هو ان الجانبين لديهما ارادة جادة لتجاوز العقبات".

وأردف بالقول: انا ونظيري"السيد جيحون بايراموف" مستمرون في مباحثاتنا الايجابية نيابة عن البلدين، لتجاوز سوء الفهم وتعزيز الاواصر في جميع المجالات.

وأعلن رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني، أنه "نحن توصلنا في هذا الاطار الى اتفاق لرفع التعاون الثنائي في سياق تحسين ادارة الاجواء العامة والاعلامية وتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين".

ختاما أكد أمير عبداللهيان : اننا نعتبر جيراننا اقاربنا، وعليه نثمّن المبادئ التي تسود هذه الاواصر الوثيقة.

/انتهى

رمز الخبر 1919507
https://ar.mehrnews.com/news/1919507/

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