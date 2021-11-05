ارادة طهران وباكو تتمثل بتجاوز العقبات بالرغم من الرؤى المتباينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "امير عبداللهيان"، أكد في قوله الخميس، أنه "قد تكون مواقفنا مختلفة تجاه بعض القضايا، لكن الجانب المهم هو ان الجانبين لديهما ارادة جادة لتجاوز العقبات".

وأردف بالقول: انا ونظيري"السيد جيحون بايراموف" مستمرون في مباحثاتنا الايجابية نيابة عن البلدين، لتجاوز سوء الفهم وتعزيز الاواصر في جميع المجالات.

وأعلن رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني، أنه "نحن توصلنا في هذا الاطار الى اتفاق لرفع التعاون الثنائي في سياق تحسين ادارة الاجواء العامة والاعلامية وتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين".

ختاما أكد أمير عبداللهيان : اننا نعتبر جيراننا اقاربنا، وعليه نثمّن المبادئ التي تسود هذه الاواصر الوثيقة.

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