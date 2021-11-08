خطيب زادة: نريد ضمانات من الولايات المتحدة لرفع الكامل العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي صباح اليوم (الاثنين) ردا على سؤال حول التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الأمريكيين حول محادثات الاتفاق النووي. ان امريكا يجب أن تعلم أنها ليست عضوًا في الاتفاق النووي ولا يمكنها أن تنسب بيانات أو طلبات إلى أعضاء آخرين.

وقال خطيب زاده كل عمل رأيناه من الحكومة الأمريكية الحالية كان ضد تصريحاتهم الاعلامية كما ان طريق الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي واضح. يجب عليهم رفع العقوبات القمعية بشكل كامل وضمان عدم تكرار افعالهم السابقة.

وتابع القول ان المفاوضات ستبدأ في الموعد المعلن ويقودها السيد باقري وستكون مجموعة من أجهزة الدولة حاضرة في هذه المفاوضات.

وردا على سؤال عما إذا كان "أحمد مسعود" قد زار إيران؟ قال: "هناك رحلات بين إيران وأفغانستان، كلها بعلم كابول". وفي الأسبوع الماضي، تم القيام برحلة للتوصل إلى اتفاق بين شركة توانير وشركة برشنا الافغانية. كما سيزور الممثل الخاص للرئيس الايراني في شؤون أفغانستان السيد كاظمي قمي كابول قريباً.

يجب ان يتم التعرف على منفذي الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي:

وردا على سؤال حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي قال خطيب زاده يجب أن نسمح للمؤسسات القانونية ذات الصلة في العراق باستكمال تحقيقاتها.

وتابع ان خلال اتصال هاتفي قال وزير الخارجية الايراني لنظيره العراقي أنه ينبغي علينا جميعًا المساعدة في تحديد أسباب هذه القضية ومرتكبيها.

يجب على السعودية لدفع المحادثات قدما ان تذهب إلى ما هو أبعد من التصريحات الإعلامية:

كما قال المتحدث باسم الخارجية ردا على سؤال حول استمرار عملية التفاوض بين إيران والسعودية: "الاتصالات بين إيران والسعودية لم تنقطع رغم أنه بعد الجولة الرابعة لم تجري أي محادثات جديدة بشكل حضوري.

وتابع خطيب زادة ان المحادثات جرت بشكل واضح وشفاف، والتقدم في المحادثات مرهون بتجاوز الرياض مجرد التصريحات الإعلامية، إذا رأينا جدية منهم فيمكن بالتأكيد عقد الجولة التالية.

وأضاف ان المحادثات الإيرانية السعودية ثنائية وتستند إلى قضايا تهم البلدين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: لم نتحدث يوما عن أصدقائنا مع طرف ثالث. كما انه لم ينجح منطق الحصار والضغط على لبنان.

قريبا سيكون لدينا رحلات دبلوماسية بين إيران وتركيا:

وردا على سؤال حول العلاقات الإيرانية التركية، قال خطيب زادة ان العلاقات بين البلدين تتوسع اقتصاديًا وسياسيًا وشعبيًا وأمنيًا وفي السنوات الأخيرة تربطنا علاقات وثيقة من الناحية الاقتصادية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن شاء الله سنشهد في المستقبل القريب رحلات دبلوماسية على المستويين الأول والثاني بين البلدين".

نأمل ألا يتكرر سوء التفاهم الإعلامي بين إيران وأذربيجان:

وبشأن العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان، قال خطيب زادة ان على مدى العقود الثلاثة الماضية عارضنا دائمًا احتلال الأراضي الأذربيجانية ودعمنا وحدة أراضيها وسيادة بلدها.

وتابع ان إرادة قادة البلدين هي توسيع العلاقات والمحادثات الدورية بين وزيري الخارجية ومسؤولين آخرين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية نأمل أن نرى مزيدًا من التطور للعلاقات وعدم تكرار سوء التفاهم في المجال الإعلامي.

حول موضوع الاتفاق النووي:

وفي معرض إشارته إلى المحادثات بشأن رفع الحظر عن إيران ، قال: "إن إيران تتحدث مع جميع أعضاء مجموعة 1+4. و أجرت محادثات ومشاورات مع الصين وروسيا وإنريكي مورا في هذا الموضوع.

وقال خطيب زادة عن زیارة مرتقبة لمسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وربما إسبانيا لطهران نهاية الأسبوع : ستتم مناقشة القضايا الإقليمية والاتفاق النووي خلال هذه الزيارات.

وقال :هذا هو مبدأنا الأساسي في الاتفاقات والمحادثات في فيينا :إما أن يتم الاتفاق على كل شيء أو لا يتم الاتفاق على شيء.

وردا على سؤال حول تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي حول وجود غيوم كثيفة في العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قال: الغيوم التي يتحدث عنها هی غيوم ملقحة صناعياً وربما اوجدها جشع بعض أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وأضاف خطيب زاده: أحيلهم إلى السماء الصافية للنظام الأساسي للوكالة والقوانين التنفيذية لأن كل شيء واضح فيه و أنصحه أن لا يكون أسيرا للسلوك غير الفني لبعض الدول التي تريد تسييس هذه القضايا لان التحليق في السماء الصافية للقوانين التي يعرفهونها جيدا أسهل لهم.

كما أشار إلى تصريحات المستشار النمساوي الذي قد قال ان الاتفاق النووي لن يكون كاملا بدون التطرق إلى قضايا الصواريخ الایرانیة والقضايا الإقليمية و لكن الاتفاق الحالي أفضل من أن لا يكون اتفاقا، وقال "نحن لا نتحدث مع أي شخص عن المنطقة. يجب أن تناقش قضايا منطقتنا بين دول المنطقة و إذا أردنا أن نتحدث عما يحدث في المنطقة، فلن نتفاوض الدول التي تسببت في اندلاع الحروب بالمنطقة وقامت بتصدیر کمیات کبیرة من الأسلحة إلیها، کما لن نتفاوض مع الدول التي تحالفت مع مرتكبي الجرائم في المنطقة و خاصة الیمن.

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