البعض يريد السير فوق المصالح العراقية/ مسرحية إغتيالٍ هزلية

وكالة مهر للأنباء - القسم العربي: انفجرت وسائل الاعلام بمقالاتها وبمحلليها لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وبحثوا اسباب محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفته متسائلةً: من المستفيد الحقيقي من استهداف الكاظمي ؟.

فبلغة التحقيقات فان المعيار والمبدأ الاول في اي تحقيقات جنائية هو البحث عن المستفيد، وانطلاقا من هذا المبدأ يمكن البحث عن الجهة التي تقف وراء هذه المحاولة.

وفي هذا الصدد اجرت وكالة مهر للأنباء، حواراً صحفياً مع الكاتب والباحث العراقي "اياد الامارة"، واتى نص الحوار على الشكل التالي:

* من هو المستفيد من استهداف العراق وشعبه وامنه واستقراره وارجاعه لحالة ودوامة الفوضى والفراغ السياسي ؟

لم تكن صافرات الانذار تعمل عندما تم استهداف بيت الكاظمي في المنطقة الخضراء في حين ان جهاز الانذار الامريكي يتفاعل مع ادنى حركة في سماء العاصمة العراقية، وذلك دليل واضح على ان الحادث مدبر من قبل الكاظمي نفسه او من الجهات التي تدعمه.

المستفيدون من ذلك هم:

١. الامريكان والصهاينة الذين لا يدعم وجودهم وبقائهم إلا الفوضى المزمنة التي يسعون لها من خلال اذنابهم وعملائهم.

٢. الانظمة العربية المنقادة خلف المشاريع الصهيوامريكية التي لا تريد للعراق الإستقرار ونجاح تجربته الديمقراطية.

ارى ان هناك مخطط خبيث لزعزعة الإستقرار في هذا البلد وجره الى حرب داخلية واذا لم يكن هناك تكاتف شعبي ووعي وطني لردع هذا المخطط فإن العواقب وخيمة.

* هل هي محاولة لخلط الاوراق نظرا لمجيئها بعد يوم واحد على الجريمة الواضحة بقمع المتظاهرين والاعتداء عليهم ؟

القضية خطيرة جدا ويبدو ان الكاظمي ومن خلفه يريدون السير بسفينة فوق المصالح العراقية ليصلوا إلى غاية المشروع الصهيوني. الرجل الآن متهم بقمع المتظاهرين السلميين وجرائم أخري سابقة ويريد الهروب منها إلى الأمام بجرائم أخرى.

لا ادري ما هي المواصفات والمزايا التي يتمتع بها السيد مصطفى الكاظمي ليرشحه ويختاره مَن رشحه واختاره لمنصب لم يكن في أحلام الرجل الذي كان كل حلمه وظيفة تؤمن له "لگمة خبز"!.

أي عقول تلك التي تقرر عنا وتختار لنا وتتحكم بمصائرنا ونحن "يا غافلين لكم الله".

السيد الكاظمي -وهو واضح وجلي- لا يُحسن شيئاً بالمرة لا الحديث ولا الكتابة ولا الإدارة أللهم إلا تمثيل "الفيكات" الإعلامية بطريقة كوَميدية تثير الضحك قريبة من طريقة الممثل عادل إمام في فيلم "الهلفوت".

قالوا انه صحفي وهو ليس صحفياً؛ ونصبه العبادي رجل أمن على رأس جهاز المخابرات وهو ليس رجل أمن وأبعد ما يكون عن عمل رجل المخابرات الحاذق الذكي.

وجعلوه رئيساً تنفيذياً مؤقتاً ليُجري إنتخابات هي الأسوء في تاريخ الديمقراطيات في العالم. فبماذا برر هؤلاء الذين اقترحوا واختاروه فعلتهم النكراء هذه ؟.

مسرحية إغتياله الهزلية أتفه ما عرضه الرئيس الصحفي المخابراتي المعين بفرمان شرعي مغلف بورق قديم؛ إغتيال الكاظمي!. ومَن هذا الذي يفكر بإغتياله من العقلاء ويهدر طائرة مسيرة مقابل حياته ؟.

المسرحية واضحة جداً والغرض منها:

١. التغطية الغبية -كما العادة- عل جريمة إغتيال المتظاهرين السلميين المحتجين على نتائج الإنتخابات.

٢. إعطاء المكانة والأهمية للرجل الذي عرف العراقيون جميعاً قدره ووزنه الذي لا يمثل شيئاً بالنسبة لهم.

٣. إشغال الرأي العام العالمي بشأن آخر بعيداً عن جريمة تزوير نتائج الإنتخابات التي صعدت إحتجاجات شعبية بدأت تُلفت الأنظار.

وبين هذا الغرض أو ذاك يسخر الجميع من هذا العرض البائس ومن صاحبه ومن اقترحه واختاره وهو يحاول أن يتوارى عن الأنظار بعد هذه الحركة الغبية الرعناء غير السوية./انتهى/