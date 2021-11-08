باقري يلتقي غدا الثلاثاء بمسؤولين فرنسيين ويوم الجمعة بمسؤولين بريطانيين

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه نشرت بعض المصادر الخبرية في وسائل الإعلام الدولية تفاصيل لقاءات "علي باقري كني" المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني مع مسؤولين أوروبيين.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوسائل الإعلام الدولية ان علي باقري كني، المساعد السياسي لوزير الخارجية الايرانية سيجتمع مع مسؤولين فرنسيين يوم غد الثلاثاء لبحث الاتفاق النووي.

وبدوره كتب باتريك وينتور مراسل صحيفة الغارديان أن باقري كني سيجتمع في الحادي عشر من نوفمبر مع مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قد اعلن صباح اليوم الاثنين، ان "علي باقري سيتوجه إلى عدة دول أوروبية هذا الأسبوع وسيزور ثلاث عواصم أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وربما يزور ايضا دولة أو دولتين أخريين وسيبحث هناك مواضيع مختلفة ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والاقليمي./انتهى/

المصدر: العالم