صادرات النفط الإيرانية تشهد نمواً ملحوظا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح عضو لجنة الطاقة بالمجلس الشورى الاسلامي "سيد موسى موسوي" بحسب موقع وزارة النفظ الإيرانية اليوم السبت، الى ارتفاع صادرات النفط الإيرانية في الأشهر القليلة الماضية، قائلا: رغم أن صناعة النفط في البلاد تواجه الحظر، إلا أننا نشهد زيادة في مبيعات وصادرات النفط.

واوضح قائلا: بالتخطيط المناسب في وزارة النفط ودراية المسؤولين بامكاننا رفع مستوى صادرات النفط بشكل أكبر ما يساعد على حل بعض المشاكل الاقتصادية للبلاد.

واكد على ضرورة ايجاد طرق لتمويل المشاريع التنموية وتنفيذها في البلاد ومنها الاستفادة من قدرات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب .

وقال موسوي: ان استخدام المقايضة النفطية تزيد من رغبة القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية والسكك الحديدية والطرق في البلاد.

وكان وزير النفط الايراني، جواد أوجي، اكد في 11 اكتوبر 2021 أنه تم إدراج موضوع بيع النفط عبر آلية المقايضة على جدول أعمالنا على ضوء حاجة العالم للطاقة وعبر الاستفادة من قدرات وطاقات الجهاز الدبلوماسي للبلاد، حيث سيتم في هذا المجال استخدام مقايضة النفط بالسلع والاستثمارات.

واستطرد أوجي قائلاً: إن أي مستثمر يعتزم الاستثمار في أنشطة المنبع والمصب بقطاع النفط بإمكانه بالمقابل الحصول على النفط ومكثفات الغاز عبر المقايضة.

وأشار إلى أنه تم تقديم تقرير مفصل الى لجنة الصناعات البرلمانية يتعلق بمختلف قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وآلية الاستثمار فيها وتطوير صناعة النفط.

/انتهى/