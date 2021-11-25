خطيب زادة: مزاعم البحرين كاذبة وتُظهر عدم فهمهم للقضايا الإقليمية

وأفات وكالة مهر للأنباء أنه و رداً على بيان وزارة الداخلية البحرينية، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده بشدة، أي مزاعم لمسؤولي النظام البحريني عن اكتشاف أسلحة ومتفجرات لها صلات بإيران.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن: مثل هذه المزاعم الكاذبة من قبل المسؤولين البحرينيين بالتزامن مع حوار المنامة، الذي أصبح منبرا ضد إيران، أظهر عدم فهم البحرين للقضايا الإقليمية.

وأضاف خطيب زاده: الحكومة البحرينية فضلت الارتباط مع الکیان الصهيوني غير المشروع بدل الارتباط مع شعبه وترفض تلبية مطالبهم المدنية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: لا تستطيع الحكومة البحرينية التستر على مشاكلها الداخلية والخارجية من خلال مثل هذه الاتهامات الباطلة.

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