ایران و العراق تصدران بیانا حول متابعة قضیة إغتیال الشهیدين سلیماني والمهندس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان: عطفا للتفاهمات التي تم التوصل الیها بین المجلس القضاء الاعلی في جمهوریة العراق والسلطة القضائیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في 21 بهمن 1399 الهجري الشمسي الموافق 10 فبرایر 2021 المیلادي خلال زیارة رئیس السلطة القضائیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة آنذاك الی العراق، عقد الاجتماع الاول لهذه اللجنة برئاسة السید مسلم متعب رئیس هیئة الاشراف القضائي في العراق وسید مصطفی سید اشرفي نائب المدعي العام لطهران والمشرف علی النیابة العامة المختصة بالقضایا الدولیة بتاریخ 3 و4 آذر 1400 الهجري الشمسي الموافق 24 و25 نوفمبر 2021 في بغداد وفي هذالاجتماع تم ما یلي :

في اطار التحقیق العیني لارادة وعزم الحکومتین في جمهوریة العراق والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لتشکیل لجنة مشترکة للتحقیق في الهجمة الارهابیة علی الشهید الفریق قاسم سلیماني والشهید ابو مهدي المهندس ورفاقهما وبهدف التعاون الثنائي لاجراء تحقیقات مشترکة في الجریمة المذکورة التي ارتکبت في 13 دی 1398 الهجري الشمسي الموافق 3 ینایر 2020 خلال زیارة الشهید الفریق سلیماني الرسمیة للعراق بدعوة من حکومة جمهوریة العراق وایصال رسالة سیاسیة لحکومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة،وادانة هذه الجریمة باعتبارها جریمة جادة، وانتهاکا للسیادة الوطنیة لجمهوریة العراق، وانتهاکا للقانون الدولي وحقوق الانسان، والتأکید علی ضرورة التصدي لعدم إفلات مرتکبي هذه الجریمة الدولیة من العقاب وضرورة اقامة العدل ضد مرتکبیها، وتبادل الجانبان المعلومات حول مسار الاجراءات بخصوص الملفات القضائیة في البلدین حول هذه الجریمة .

و تقرر في نهایة هذه الجولة من الاجتماع ما یلي :

1- اتخاذ کافة الاجراءات القضائیة والقانونیة الممکنة لملاحقة ومعاقبة المنفذین والعناصر المتورطة في جریمة اغتیال الشهید الفریق سلیماني والشهید ابو مهدي المهندس ورفاقهما خاصة المنفذین والعناصر الامریکیة المتروطة بالحادث.

2- مواصلة والتعزیز التعاون الثنائي لاستکمال التحقیقات القضائیة الجاریة في البلدین.

3- استخدام جمیع الامکانیات والطاقات المتاحة لتوفیر واستکمال المعلومات المطلوبة وفقا ل " اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي في القضایا الجنائیة بین حکومة جمهوریة العراق والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وکذلك الإنابات القضائیة المتخذة .

4- یستمر عمل لجنة التحقیق المشترکة في اقرب وقت ممکن في البلدین حتی التأکيد من استکمال المعلومات المطلوبة للتحقیقات القضائیة .

5- تعقد الجولة الثانیة لاجتماع اللجنة المشترکة خلال الاشهر القادم في طهران.

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