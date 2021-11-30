اهالي مداينة القامشلي يواجهون رتلاً للاحتلال الامريكي ويرغموه على التراجع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المصادر الأهلية في المنطقة اكدت ان قوات الاحتلال الأمريكي أطلقت النار في الهواء أثناء اعتراض أهالي قرية الدمخية جنوب مدينة القامشلي رتلاً عسكرياً من 5 عربات ورشقه بالحجارة.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي الذين احتشدوا عند مدخل القرية قطعوا الطريق وأجبروا الرتل الأمريكي على التراجع ومغادرة المنطقة.

وكان قد اعترض حاجز للجيش العربي السوري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي عند قرية عاكولة جنوب شرق مدينة القامشلي ومنعوه من المرور باتجاه المدينة./انتهى/