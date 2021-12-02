الوفود في فيينا لن تأخذ الأوامر من مقر إقامة رئيس وزراء الإحتلال الاسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "سعيد خطيب زاده" كتب في تغريدة على تويتر مساء اليوم الخميس، عقب المحادثة الهاتفية التي أجراها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي مع وزير الخارجية الأمريكي وتاكيد نفتالي بينيت على وقف المحادثات الجارية في فيينا، كتب يقول: ان ومع تقدم المحادثات في فيينا، كشف الكيان الصهيوني من جديد ودعا إلى وقف فوري للمحادثات.

وأضاف انه: لا عجب لكيان كان نشوئه قائم على الحرب والتوتر والإرهاب وهو يكره دوما الحوار.

وقال خطيب زاده: إن الوفود في فيينا لن تأخذ الأوامر من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

جدير بالذكر ان نفتالي بينيت دعا خلال محادثة هاتفية اليوم الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إلى وقف فوري لمحادثات فيينا. واتهم بينيت في هذه المكالمة إيران بـ "الابتزاز النووي" كتكتيك لمحادثات فيينا، وطالب بوقف محادثات فيينا فورا وفرض إجراءات صارمة ضد إيران./انتهى/