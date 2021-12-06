أقامة المؤتمر الدولي الثالث لـ "مستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا" يوم الخميس 9ديسمبر2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة لمؤسسة الحوار والصداقة بين الأمم، سيعقد المؤتمر الدولي الثالث لـ"مستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا" بمشاركة حوالي 20 متحدثًا بارزًا من جميع أنحاء العالم في المجالين الرئيسيين للسلام وحقوق الإنسان يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 على موقع مؤسسة الحوار والصداقة بين الامم.

وجدير بالذكر ان مؤسسة الحوار والصداقة بين الأمم، منظمة غير حكومية مكرسة للسلام الإقليمي والدولي والحوار والتضامن والدفاع عن حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى أنشطتها الحالية تعقد المؤسسة مؤتمرًا سنويًا بعنوان "مستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا" بهدف التكامل الإقليمي، وتعزيز ثقافة السلام والحوار، وتقديم حلول لمواجهة التحديات في منطقة غرب آسيا.

في الدورات السابقة للمؤتمر، شاركت شخصيات بارزة مثل: وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الايرانية الدكتور سيد عباس صالحي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة العقوبات غير القانونية البروفيسور ألينا دوهان، سفير العراق في طهران أنذاك الدكتور سعد جواد قنديل، وبعض أعضاء البرلمان الإيراني والعراقي وكذلك العلماء وأعضاء وسائل الإعلام.

وجدير بالذكر انه عقد المؤتمر الدولي الأول لـ "مستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا" في ديسمبر عام 2019 من قبل مؤسسة الحوار والصداقة بين الأمم وبالتعاون مع جامعة الإمام الخميني الدولية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وايضا عقد المؤتمر الدولي الثاني لـ"مستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا" باللغة الإنجليزية يومي 9 و10 ديسمبر 2020 حيث تم عرض هذا المؤتمر على الصفحة المخصصة لموقع مؤسسة الحوار والصداقة بين الامم.

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