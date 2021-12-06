المقداد: يجب أن يكون الشرق الأوسط منطقة سلام لا منطقة نفوذ استعماري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في مقر وزارة الخارجية الايرانية نظيره السوري و ناقش اهم القضايا الثنائية والاقليمية .

من بعد هذه الزيارة استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، في مكتبه بطهران وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقال خلال اللقاء وزير الخارجية السوري نقلت للرئيس إبراهيم رئيسي رسالة مكتوبة من الرئيس بشار الأسد، الرئيس الأسد وجه دعوة مكتوبة إلى الرئيس رئيسي لزيارة سوريا.

وتابع القول يجب أن يكون الشرق الأوسط منطقة سلام لا منطقة نفوذ استعماري.

يتبع...