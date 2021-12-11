أجواء إيجابية تُظَلِّل محادثات فيينا ومحاولات صهيونية فاشلة لإخلالها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوفود المفاوضة الموجودة في فيينا حالياً، بدأت بالعمل على النصوص فور اجتماع اللجنة المشتركة، وبدأ العمل الجاد بالفعل لتقليل الخلافات.

والجدير بالذكر أنه خلال هذه الجولة من المحادثات، لا يقتصر العمل على النصوص على المجموعات، إنما يعمل الطرفان بأشكال مختلفة وعلى مستويات متعددة في ملفات تخفيف العقوبات والملف النووي.

بالتزامن مع الأجواء الإيجابية والواقعية السائدة في عملية التفاوض، يسعى الكيان الصهيوني عن طريق إطلاقه حرباً إعلامية إلى إظهار تراجع إيران عن مواقفها ومطالبها الصحيحة.

وفي هذا السياق التقى الممثل الأمريكي الخاص لإيران "روبرت مالي" بوزير الحرب الصهيوني في واشنطن اليوم.

والجدير بالذكر أن الصهاينة فشلوا في عدة محاولات لتعطيل المحادثات.

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