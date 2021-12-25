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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:٠٤ م

خلال الحفل التأبيني لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر؛

رئيس تحالف الفتح: الشعب العراقي لن يقبل بأي تلاعب باتفاق خروج القوات الاجنبية

رئيس تحالف الفتح: الشعب العراقي لن يقبل بأي تلاعب باتفاق خروج القوات الاجنبية

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، خلال الحفل التأبيني لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر بمحافظة ديالى على عدم السماح بوجود مدرب او مستشار اجنبي بدون اتفاق مكتوب، مشيرا الى ان الشعب العراقي لن يقبل بأي تلاعب باتفاق خروج القوات الاجنبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العامري قال خلال كلمة له في الحفل التأبيني لأحياء ذكرى استشهاد قادة النصر بمحافظة ديالى :"لن نتجاوز الإرهاب دون تعاون الأجهزة الأمنية مع جميع شرائح المجتمع ومن يعتقد انه يستطيع ان يخلق امنا بدون التعاون مع الناس فهو واهم".

وأضاف: "لا خيار امامنا لتجاوز الإرهاب الا بوضع أيدينا مع الأجهزة الأمنية، كما اننا لن نسمح بعودة الإرهاب والطائفية مرة أخرى وهذا عهد لكل الشهداء".

وتابع العامري مخاطبا الحكومة ان خروج القوات الأجنبية هدف لا يمكن المساومة عليه وسيادة العراق خط احمر”، مضيفا “لن نقبل بوجود مدرب او مستشار او فني اجنبي دون شيء مكتوب بيننا وبينهم./انتهى/

رمز الخبر 1920665
https://ar.mehrnews.com/news/1920665/

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