عبد اللهيان يبحث مع نائب الرئيس التركمانستان التعاون المشترك بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب رئيس تركمانستان، سردار بردي محمدوف، الذي يزور طهران كمبعوث خاص للرئيس التركماني للتمهيدي لزيارة الرئيس قربانقلي بردي محمدوف، التقى مساء اليوم السبت، بوزير الخارجة الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، حيث بحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والترانزيت.

وأكد نائب الرئيس التركماني خلال لقائه مع وزير الخارجية الايراني أهمية العلاقات الثنائية مع إيران وقال إن هناك إمكانيات جيدة جدا للتعاون بين البلدين في مجالات النقل والشحن والخدمات الفنية والهندسية والطاقة.

ونظراً للزيارة الوشيكة التي سيقوم بها رئيس تركمانستان إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية، فقد تم خلال هذا الاجتماع التباحث حول الوثائق التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة. وكما بحث الجانبان خلال الاجتماع الوضع الحالي في أفغانستان مؤكدين على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وبيّن نائب رئيس جمهورية تركمانستان خلال اللقاء أهمية العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية ودور اللجنة الاقتصادية المشتركة في تطوير العلاقات بين البلدين. وأكد سردار بردي محمدوف أن هناك إمكانيات جيدة جدا للتعاون بين البلدين في مجالات النقل والشحن والخدمات الفنية والهندسية والكهرباء والنفط والغاز.

وبالعودة للقواسم المشتركة التاريخية والثقافية العديدة بين البلدين، أكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين ، واعتبرا ان التعاون بين محافظات البلدين في هذا الصدد مهم ايضا./انتهى/