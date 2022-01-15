إلغاء منع حضور الجماهیر بمباريات المنتخب الوطني فی ایران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بيّن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة اليوم السبت، أن الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا التأمت برئاسة آية الله ابراهيم رئيسي بطلب من وزارة الشباب والرياضة اليوم.

وأشار أن الهيئة وافقت على طلب الوزارة بالسماح للجمهور الحضور للملعب في مباريات المنتخب الوطني في طهران باطار التصفيات، مؤكدا بالوقت ذاته على أن عدد الجماهير سيكون محدودا مع اشتراط تطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية.

يذكر أن منتخب ايران يتصدر المجموعة الاولى بالتصفيات برصيد 16 نقطة ويكفيه الفوز على منتخب العراق في مباراته المقبلة في طهران بالـ 27 من الشهر الجاري لضمان التأهل المبكر.

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