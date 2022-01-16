اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين ستكون على اساس قاعدة الربح للطرفين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان حول زيارته الى الصين: انه تم البحث حول قضايا مثل البدء بتنفيذ الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين ودراسة التطورات الاقليمية والدولية ومفاوضات فيينا.

وأشار امير عبد اللهيان ان اتفاقية التعاون الاستراتيجي للاعوام الـ 25 القادمة بين البلدين ستكون على اساس قاعدة الربح للطرفين. ولقد ادرجنا في هذه الاتفاقية التي دخلت اليوم حيز التنفيذ كل ما يتعلق بمصالح الشعبين .

واضاف امير عبداللهيان، مندوب الصين احد الاطراف النشطة في مفاوضات فيينا الذي ادى دورا بناء وداعما للحقوق النووية السلمية الايرانية، مؤكدا ضرورة الغاء الحظر الظالم المفروض على ايران.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار الصين يوم الخميس الماضي على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى تلبية لدعوة من نظيره الصيني "وانغ يي".

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