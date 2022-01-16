وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرّقت عناوين عديدة للصُحُف الإيرانية، اليوم الاحد إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة مردم سالاري: مفاوضات فيينا لا ينبغي أن تتحول الى إستنزافية ويجب إلغاء الحظر بالكامل.
عصر ايرانيان ..
- قطار الإتفاق الإستراتيجي الطويل الأمد بين إيران والصين يبدأ بالتحرك
كيهان ..
- حركة أنصار الله اليمنية تحذر ... أبراج الإمارات الزجاجية ومنشآتها النفطية في مدى صواريخنا
سياست روز ..
- صنعاء ترد على إدعاءات مجلس الأمن .. السفينة الإماراتية المحتجزة كانت تحمل أسلحة لا لعب أطفال
جوان ..
- حركة الجهاد الاسلامي تعلن دعمها الكامل لإنتفاضة أبناء صحراء النقب مقابل عمليات التهجير الصهيونية
ابتكار ..
- مؤشرات بدء عصيان مدني في السعودية باتت تطفو على السطح
حمايت ..
- حزب الله يوجه أصابع الإتهام نحو أمريكا والسعودية بشن حرب إقتصادية على لبنان
آفتاب يزد..
- لافروف يتحدث عن إيجاد روسيا قنوات إتصال مع أكراد سوريا لحثهم على التباحث مع دمشق
اطلاعات ..
- إقتراب غواصة نووية روسية حاملة للصواريخ من المياه الإقليمية الأمريكية مع تفاقم الأجواء بين البلدين
رسالت ..
- موقف ذليل مقابل الصهاينة .. أردوغان يعزي رئيس الكيان الصهيوني بوفاة والدته
مردم سالاري ..
-مفاوضات فيينا لا ينبغي أن تتحول الى إستنزافية ويجب إلغاء الحظر بالكامل
وطن امروز..
- هجوم بثلاث قذائف صاروخية يستهدف موقعا عسكريا للقوات التركية في محافظة نينوى العراقية
ابرار ..
- إصرار وزير الخارجية الفرنسي على مواصلة لعب الشرطي السيئ في مفاوضات فيينا
قناة العالم
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