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١٦‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٤ م

أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم؛

صحيفة مردم سالاري: مفاوضات فيينا لا ينبغي أن تتحول الى إستنزافية ويجب إلغاء الحظر

صحيفة مردم سالاري: مفاوضات فيينا لا ينبغي أن تتحول الى إستنزافية ويجب إلغاء الحظر

تطرّقت عناوين عديدة للصُحُف الإيرانية، اليوم الاحد إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة مردم سالاري: مفاوضات فيينا لا ينبغي أن تتحول الى إستنزافية ويجب إلغاء الحظر بالكامل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرّقت عناوين عديدة للصُحُف الإيرانية، اليوم الاحد إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة مردم سالاري: مفاوضات فيينا لا ينبغي أن تتحول الى إستنزافية ويجب إلغاء الحظر بالكامل.

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قناة العالم

/انتهى/

رمز الخبر 1921197
https://ar.mehrnews.com/news/1921197/

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