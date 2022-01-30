قائد الثورة الإسلامية يستقبل مجموعة من المنتجين الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل صباح اليوم سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مجموعة من المنتجين والمسؤولين الاقتصاديين والصناعيين الايرانيين في حسينية الإمام الخميني(ره) .

يتبع....