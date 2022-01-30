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٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٠:٥١ ص

في حسينية الإمام الخميني(ره)؛

قائد الثورة الإسلامية يستقبل مجموعة من المنتجين الايرانيين

قائد الثورة الإسلامية يستقبل مجموعة من المنتجين الايرانيين

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية مجموعة من المنتجين والمسؤولين الاقتصاديين والصناعيين الايرانيين في حسينية الامام الخميني(ره) .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل صباح اليوم سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مجموعة من المنتجين والمسؤولين الاقتصاديين والصناعيين الايرانيين في حسينية الإمام الخميني(ره) .

يتبع....

رمز الخبر 1921542
https://ar.mehrnews.com/news/1921542/

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