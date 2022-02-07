امير عبداللهيان: لم يتم التطرق في أجزاء من مطالبنا برفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين عقب اجتماعه مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في مؤتمر صحفي مشترك حول استمرار الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا من غدا (الثلاثاء) وتوقع الوصول الى النتيجة، قال: ركزنا على النصوص الأخيرة لمفاوضات إيران مع مجموعة 4+1 والأوراق غير الرسمية التي تم تبادلها من خلال السيد انريكي مورا.

وأضاف: "في مراجعة النصوص الأخيرة التي تم الحصول عليها من محادثات فيينا، لم يتم التطرق في أجزاء من مطالبنا في مجال رفع العقوبات.

وشدد رئيس السلك الدبلوماسي: ان علي باقري والخبراء المفاوضين في الأيام المقبلة في فيينا سيركزون على الوثيقة التي سيتم الاتفاق عليها، ويجب على الأطراف المختلفة تعلن التزاماتها للأتفاق النووي.

يتبع...