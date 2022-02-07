  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٤٨ م

خلال لقاء مع وزير الخارجية الفنلندي؛

امير عبداللهيان: لم يتم التطرق في أجزاء من مطالبنا برفع العقوبات

امير عبداللهيان: لم يتم التطرق في أجزاء من مطالبنا برفع العقوبات

قال وزير الخارجية الايراني عند مراجعة النصوص الأخيرة التي تم الحصول عليها من محادثات فيينا، لم يتم التطرق إلى أجزاء من مطالبنا في مجال رفع العقوبات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين عقب اجتماعه مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في مؤتمر صحفي مشترك حول استمرار الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا من غدا (الثلاثاء) وتوقع الوصول الى النتيجة، قال: ركزنا على النصوص الأخيرة لمفاوضات إيران مع مجموعة 4+1 والأوراق غير الرسمية التي تم تبادلها من خلال السيد انريكي مورا.

وأضاف: "في مراجعة النصوص الأخيرة التي تم الحصول عليها من محادثات فيينا، لم يتم التطرق في أجزاء من مطالبنا في مجال رفع العقوبات.

وشدد رئيس السلك الدبلوماسي: ان علي باقري والخبراء المفاوضين في الأيام المقبلة في فيينا سيركزون على الوثيقة التي سيتم الاتفاق عليها، ويجب على الأطراف المختلفة تعلن التزاماتها للأتفاق النووي.

يتبع...

رمز الخبر 1921742
https://ar.mehrnews.com/news/1921742/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 12 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات