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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٩:٠١ م

منذ لحظات؛

بدء مقابلة السيد حسن نصر الله على قناة العالم

بدء مقابلة السيد حسن نصر الله على قناة العالم

بدأت قبل قليل المقابلة الخاصة لقناة العالم مع الامين العام للمقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) السيد حسن نصر الله.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بان سيتحدث سيد المقاومة السيد حسن نصر الله في هذه المقابلة الحصرية عن قضايا شتى منها الثورة الاسلامية، دور الامام الخميني (ره) والقيادة الحكيمة على صعيد انتصار وديمومية الثورة الاسلامية، محور المقاومة، دور حزب الله اللبناني وسائر اعضاء هذا المحور، صمود محور المقاومة والانتصارات المتتالية والمستمرة لهذا المحور في مواجهة امريكا و"اسرائيل" وبالتالي الحركة التي بدات عام 1978 بقيادة الامام الخميني (ره) والتي نشأت في منطقة الشرق الاوسط وتركت تاثيرها على العالم اجمع .

يمكن مشاهدة تفاصيل هذه المقابلة الحصرية في نفس الوقت على موقع قناة العالم ( https://www.alalam.ir/ ) والموقع الفارسي للقناة ( https://fa.alalam.ir/ ) كما ستكون هذه المقابلة الحصرية متاحة للجمهور على جميع صفحات قناة "العالم" في الفضاء الالكتروني .

يتبع...

رمز الخبر 1921781
https://ar.mehrnews.com/news/1921781/

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