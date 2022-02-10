فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية بعد تصويت من برلمان طبرق

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بان إعلان النواب يأتي بعد وصول تزكيات باشاغا من قبل المجلس الأعلى للدولة، وانسحاب منافسه خالد البيباص من سباق الترشح، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وعلى صعيد أخر اعتمد البرلمان الليبي، بالأغلبية المطلقة، التعديل الدستوري المتعلق بتشكيل لجنة من 24 عضوا لتعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء على الشعب الليبي.

يذكر أن موكب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعرض الخميس لإطلاق رصاص من قبل مجهولين أثناء عودته لمكان إقامته في العاصمة طرابلس.

وكشفت مصادر أمنية أن الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال دون التعرف على الجناة حتى اللحظة./انتهى/