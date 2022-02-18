أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها إلى ميونيخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزيرالخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان طهران متوجهاً إلى ميونيخ لحضور الدورة الـ58 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وتنطلق أعمال الدورة الـ58 لمؤتمر ميونخ للأمن في فندق "بايريشرهوف" في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية واسعة.

ومن المقرر أن يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مؤتمر ميونخ، فولفغانغ إيشينغر، المؤتمر بعد ظهر غد الجمعة.

وتجري وقائع المؤتمر في الفترة بين 18 و20 فبراير/شباط 2022 في مكانه التقليدي، فندق "بايريشرهوف" في ميونيخ، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وفي ضوء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، يجري المؤتمر بعدد أقل من الضيوف وممثلي وسائل الإعلام كما كان معتادا، بالإضافة إلى وفود رسمية صغيرة.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 100 وزير وممثل لقطاع الأعمال والجمعيات والمنظمات الدولية.

ويناقش المؤتمر في عدد من الجلسات ورش العمل على مدار ٣ أيام، التحديات العالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا والأمن السيبراني والإرهاب، وكذلك عدد من الملفات الساخنة مثل الأزمة الأوكرانية، والتطورات في أفغانستان، وقضايا الشرق الأوسط.

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