لافروف يعلن استعداد موسكو للعودة إلى الحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وزارة الخارجية الروسية عن الوزير لافروف قوله خلال محادثات مع نظيره الباكستاني عزيز تشادوري: "لسوء الحظ، لا يحترم أصدقاؤنا الغربيون القانون الدولي، ويحاولون تدميره والترويج لما يسمونه - النظام القائم على القواعد".

وأضاف لافروف، أن "الطريقة التي لا تقتصر بها الدول الغربية على أراضي الدول الأعضاء في الناتو والمطالبة بنطاق واسع، فضلا عن كيفية ترويجها للاستراتيجيات المزعومة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تشهد على شهيتها لجميع الكوكب".

وتابع: "نأمل أن تظل هناك فرصة للعودة إلى القانون الدولي والالتزامات الدولية.. سنكون بالتأكيد مستعدين دائما لحوار سيعيدنا إلى العدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

بيسكوف: الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدًا للشعب الروس

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول أن عدم عسكرة أوكرانيا يعني تصفية وتدمير جيشها: "هذا يعني تحييد القدرات العسكرية التي نمت بشكل كبير مؤخرًا بفضل المشاركات النشطة للدول الأجنبية".

وأضاف حول إمكانية إجراء مفاوضات بين بوتين وزيلينسكي: "لماذا لا، إذا كانت أوكرانيا مستعدة للحديث عن مخاوف موسكو الأمنية".

وقال عن احتمال تغيير النظام في أوكرانيا: "هذه المسألة تخص اختيار الشعب الأوكراني".

وأكد أن الرئيس بوتين هو من يحدد مدة العملية الخاصة لمنع عسكرة أوكرانيا، وهذا يتوقف على مدى فعاليتها وجدواها.

يتبع...