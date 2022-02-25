الكرملين يضع شرطا لمحادثات بين بوتين وزيلينسكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الكرملين لا يرى أي عوائق أمام تنظيم مفاوضات بين الرئيسي الروسي، فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن فقط إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف موسكو الأمنية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال في هذا السياق عما إذا كانت روسيا مستعدة لإجراء اتصالات "إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة للحديث عن هذا الأمر".

ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن بوتين قد صاغ بالفعل رؤيته لما تنتظره روسيا من أوكرانيا حتى يتم "حل مشاكل مفهموم الخطوط الحمراء".

وأوضح بيسكوف في هذا السياق قائلا: "لقد صغنا هذا الأمر بوضوح يتمثل في وضع محايد، ويعني التخلي عن أنظمة تسلح.

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء "أونيان" الأوكرانية بسماع دوي عدة انفجارات صباح اليوم الجمعة في مناطق مختلفة من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الوكالة إن دوي انفجارات سمع في ساعات الفجر في مناطق بيتيرسكي وغولوسييفسكي وبوزنياكي بالعاصمة الأوكرانية ، فيما وقعت ستة انفجارات في منطقة ترويشينا، بحسب وكالة "تاس".

وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية صباح اليوم الجمعة عبر "فيسبوك" أن حريقا اندلع فى مبنى سكنى متعدد الطوابق فى جنوب كييف نتيجة إصابته بجسم مجهول، مشيرة إلى أن المبنى مهدد بالانهيار.

وحسبما أفادت إدارة مدينة كييف عبر "تلغرام"، فإن الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "قوات روسية تسللت إلى كييف" بعد يوم على بدء العملية العسكرية التي شنها الجيش الروسي في أوكرانيا بهدف إزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وأكدت الدفاع الروسية أن قواتها لا تستهدف مدن أوكرانيا لا بالمدفعية أو بالصواريخ ولا من الجو، منوهة بأنه يتم فقط تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والطيران والمطارات العسكرية في أوكرانيا بواسطة الأسلحة عالية الدقة للقوات المسلحة الروسية.

رئيس مجلس الدوما الروسي: العملية العسكرية تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا

رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين يصرّح بأنّ قرار الرئيس فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا يهدف إلى "منع وقوع كارثة إنسانية وحرب واسعة النطاق".

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن لا مسوّغ للأوكرانيين للخوف من العملية الروسية في بلادهم، لكونها "تهدف حصراً إلى تجريد أوكرانيا من السلاح".

وقال أمام أعضاء الجمعية الوطنية في نيكاراغوا: "يجب ألا يخاف مواطنو أوكرانيا عملية حفظ السلام، لأنّها تهدف إلى نزع السلاح الأوكراني فقط".

وأضاف أنّ "قرار الرئيس الروسي لإطلاق هذه العملية لحفظ السلام يهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية وحرب واسعة النطاق".

وتابع: "يجب أن تصبح أوكرانيا دولة حرة ومستقلة وديمقراطية ومسالمة ومتحررة من النظام المعادي للشعب بأيديولوجيته القومية، وأن تبدأ في التطور لصالح مواطنيها"، مؤكداً أنّ "الناتو لا يستطيع حل قضية أمن أعضائه على حساب أمن الآخرين".

زيلينسكي: أوكرانيا تركت وحدها لمواجهة روسيا

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يقول إن حصيلة أول يوم من العملية العسكرية الروسية كانت مقتل 137 أوكرانياً وإصابة أكثر من 300.

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم الجمعة، إن أوكرانيا "تركت وحدها" لمواجهة روسيا.

وأصدر زيلينسكي، اليوم، مرسوماً أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الرديفة".

يتبع...