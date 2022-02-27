وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.

الكرملين: وفد روسي وصل إلى بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، وقد أكدت وزارة خارجية بيلاروس وصولهم.

وأضاف "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الرئيسين الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان، اقترحا رعاية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في رسالة عبر الفيديو إلى الأوكرانيين نشرها على التليغرام: "عرض إلهام علييف والرئيس أردوغان تنظيم مفاوضات مع روسيا. لا يمكن إلا الترحيب بهذه المبادرة".

زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا على أراضي بيلاروس

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن أراضي بيلاروس لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو، بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك.

وأعرب الرئيس الأوكراني، في مقطع فيديو، عن انفتاحه على الحوار في أماكن أخرى "لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا مثل وارسو، وبودابست، واسطنبول"، متهما روسيا بمهاجمة بلاده انطلاقا من بيلاروس.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، وقد أكدت وزارة خارجية بيلاروس وصولهم.

وأضاف "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل".

القوات الروسية تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي استهدف أكثر من 975 هدفا عسكريا أوكرانيا.

وحسب "سبوتنيك" قال كوناشينكوف: "استهدفت القوات المسلحة الروسية 975 هدفاً تابعا للقوات العسكرية الأوكرانية ومنها 23 مركز قيادة واتصالات وثلاث رادارات، بالإضافة إلى 31 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" و"أوسا" وأنظمة "بوك"و 48 محطة رادار وثماني طائرات مقاتلة وسبع طائرات عمودية، كما استطاعت القوات المسلحة الروسية إسقاط 11 طائرة مسيرة".

وأضاف كوناشينكوف قائلا: "ونجحت القوات العسكرية الروسية بتدمير 223 دبابة وعربة قتال مصفحة، و 28 طائرة مركونة و 39 منظومة إطلاق صواريخ مختلفة و 86 مدفع وهاون و 143 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".

وفي السياق نفسه، أشار كوناشينكوف إلى أن الدعم المباشر من القوات المسلحة الروسية ساهم بتقدم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على عمق 52 كيلومترا إضافيا.

كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن مئات الجنود وعشرات الألوية العسكرية التابعة للجيش الأوكراني قررت الاستسلام وإلقاء السلاح في العديد من المناطق والمدن الأوكرانية.

يتبع...