القوات الروسية تقترب من كييف...انفجارات وحرائق بمستودعات للوقود في لوغانسك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.

يتبع...