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٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٩:٣٧ ص

لحظة بلحظة.. حرب أوكرانيا في يومها الرابع؛

الكرملين: وفد روسي وصل إلى بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين

الكرملين: وفد روسي وصل إلى بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين

تواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.

الكرملين: وفد روسي وصل إلى بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، وقد أكدت وزارة خارجية بيلاروس وصولهم.

وأضاف "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الرئيسين الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان، اقترحا رعاية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في رسالة عبر الفيديو إلى الأوكرانيين نشرها على التليغرام: "عرض إلهام علييف والرئيس أردوغان تنظيم مفاوضات مع روسيا. لا يمكن إلا الترحيب بهذه المبادرة".

يتبع...

رمز الخبر 1922230
https://ar.mehrnews.com/news/1922230/

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