زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا لم تثمر عن النتائج المرجوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يواصل الجيش الروسي لليوم السادس عمليته الخاصة لحماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا وسط تشديد الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية ضد موسكو وتصعيد الدعم العسكري للسلطات الأوكرانية.

الجيش الروسي يسيطر على مدينة أوكرانية جديدة

وصل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفقما أعلن رئيس البلدية إيغور كوليخايف.

ويعيش في خيرسون نحو 280 ألف نسمة، وتقع شمال شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وكانت روسيا أعلنت أنها حاصرت المدينة الأحد، كذلك أفاد الجيش الروسي بأنه سيطر على مدينة برديانسك المطلة على بحر أزوف شمال غربي القرم.

یتبع....