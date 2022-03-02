وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت القوات الروسية في بيان، سيطرتها بالكامل على مدينة خيرسون.

وبحسب البيان، ومن أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا، دمرت الأسلحة العالية الدقة أجهزة البث الخاصة ببرج التلفزيون في كييف.

وقالت الوزارة في بيانها: خلال العملية العسكرية، تم تعطيل 51 موقعًا للقيادة و38 نظام دفاع جوي مضاد للطائرات إس 300 و بوك إم-11، و أوسا وتم تعطيل 51 محطة رادار، و47 طائرة على الأرض و11 طائرة في الجو، و472 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و62 قاذفة صواريخ متعددة، و206 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و46 مركبة جوية بدون طيار.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على مستوطنتي توكماك وفاسيلييفكا.

وأضافت: سيعود العسكريون الأوكران من مناطق توكمان وفاسيلييفكا إلى ديارهم بعد توقيعهم على تعهد برفض المشاركة في المعارك.

لافروف: لا يمكن عزل روسيا والحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن "لدى روسيا كثير من الأصدقاء، ولا يمكن عزلها".

وشدد سيرغي لافروف على أن "روسيا لن تسمح بامتلاك أوكرانيا سلاحا نوويا"، مؤكدا أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما فيها كييف، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، وأنه لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمننا".

وأضاف: "مستعدون لجولة ثانية من المفاوضات، لكن الجانب الأوكراني يماطل بأوامر أمريكية"، مشيرا إلى أن "الشعب الأوكراني هو من يختار سلطته، ولكن يجب أن تكون ممثلة لجميع القوميات في أوكرانيا"، كما أكد أن "القرم جزء من روسيا وغير قابلة للتفاوض.

واستطرد سيرغي لافروف: "كنا مستعدين لهذه العقوبات، ولكن لم نتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين".

وأكمل لافروف: "الغرب رفض التعامل مع مطالبنا بصياغة هندسة جديدة للأمن الأوروبي".

وأوضح وزير الخارجية الروسي محذرا: "الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة، والرئيس الأمريكي جو بايدن ذو خبرة، وقال إنه لا يوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية".

يتبع....