البرلمان الایراني يكلف الحكومة بالعمل على خطة عشرينية لتنمية القطاع النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بناء على مناقشة بعض بنود مشروع الميزانية للعام الايراني القادم (يبدأ في 21 آذار/مارس 2022).

وتم تكليف الحكومة عبر منظمة الطاقة الذرية وبالتعاون والتشاور مع وزارات الطاقة، الصناعة والمناجم والتجارة، والصحة، والعلوم والابحاث والتقنية، وكذلك بالتعاون مع سائر الاجهزة التنفيذية الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات العلمية المعنية، بإعداد وثيقة شاملة وخارطة طريق لخطة عشرينية لتنمية القطاع النووي في جميع مجالاته بما فيها الطاقة النووية (الانفلاق الذري والانصهار الذري وسائر فروعه)، واستخدامات الإشعاعات، والطب النووي، والزراعة النووية، ومسرعات الذرات، وان تبادر الى اتخاذ الاجراء القانوني اللازم للمصادقة عليها لغاية نهاية السنة القادمة (تنتهي في 20 آذار/مارس 2023).

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