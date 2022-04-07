تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بكورونا خلا الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيانها اليومي حول اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، سجلت الصحة الايرانية 3 الاف و800 اصابة جديدة، حسب نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الخميس؛ وبذلك فقد ارتفع مجموع المصابين في ايران الى 7 ملايين و183 الفا و808 اشخاص.

كما لفت البيان الى تعافي 6 ملايين و904 الاف و733شخصا من فيروس كورونا في البلاد.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 147 مليون و590 الفا و240 جرعة من اللقاحات المضادة على صعيد البلاد لحد اليوم.

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