ايران لن تتراجع حتى خطوة واحدة عن حقوق شعبها في المفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الاسلامية،حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي، قال اليوم السبت ، في الذكرى السنوية السادسة عشرة للصناعة النووية في ايران، إن العظماء لن يترددوا في مواجهة أي تهديد أو عقبة ويقودون المجتمع معهم للعبور من هذه العقبات وتابع إن أحد مكونات قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو هؤلاء الاناس المتعلمون وصانعوا التاريخ ممن يقتحمون الاخطار، وبالتأكيد ان القادة وشهداء الحقل النووي الشامخون هم من هؤلاء الثلة.

وسمى رئيس الجمهورية شهداء الحقل النووي بالبلاد بانه حملة لواء مرحلة مهمة في تاريخ إيران، مضيفاً: "علماء بلادنا النوويون ، وعلى رأسهم الشهداء النوويون ، هم أناس واجهوا عقبات عديدة ولم يتوقفوا عن العمل".

وقال الرئيس الايراني: "اليوم، على الرغم من مطاليب الأعداء احرزت الصناعة النووية السلمية في ايران وبالاعتماد على الإرادة الفولاذية لعلماء الذرة تقدمًا ملحوظا ، والأهم من ذلك ، أنه تم توطين هذه الصناعة في بلادنا".

وأضاف حجة الاسلام: "إن الحظر والتهديدات والظلم الكبيرضد الشعب الايراني لم ولن يوقفنا واضاف ان اغتيال العلماء في الصناعة النووية وتخريب المنشآت النووية لا يمكن أن يمنع الشعب الإيراني من النهوض بأهدافه السلمية".

وتساءل رئيسي قائلا هل الجمهورية الإسلامية تبحث عن سلاح نووي حتى يواجهنا الأعداء بهذا الشكل، واضاف : "إن الأعداء يعرفون جيدًا أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ايدت ذلك في أكثر من 15 تقريرا لها وأكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي انتهاكات في أنشطة إيران النووية."

وأضاف الرئيس الإيراني: "إن الأنشطة والمعدات النووية للجمهورية الإسلامية في مجملها لا تشكل سوى نحو ثلاثة بالمائة من المعدات النووية الموجودة في العالم ،في حين تم توظيف 25 بالمائة من طاقة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الحجم من النشاطات النووية مما يدل على ان قلق من يكنون السوء للجمهورية الاسلامية ليس من امتلاك ايران للسلاح النووي بل من اقتدار ايران وتحقيقها انجازات كبيرة في مجال الصناعة النووية السلمية".

** يتبع