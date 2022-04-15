إرتفاع عدد الإصابات لـ 152...قوات الاحتلال تنسحب من المسجد الأقصى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الهلال الأحمر بالقدس، بإصابة 90 مواطناً في المسجد الأقصى إلى الآن نقلوا جميعهم إلى مستشفيات القدس، لأفتاً إلى أن قوات الاحتلال تعيق عمل سيارات الإسعاف التي تصل لمنطقة باب الأسباط.
وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر بالقدس، "إنه إصبب 7 مواطنين بالأطراف العلوية من الجسم تم إخلاؤها من باب الأسباط لمستشفيات القدس".
وأعلن الهلال الأحمر، أنه فتح المستشفى الميداني لعلاج الإصابات في مركز إسعاف القدس.
وقال شهود عيان:" إن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الاقصى واطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين، ما ادى إلى وقوع اصابات بين صفوفهم".
وتصدى المصلين لقوات الاحتلال وحاولوا منعها من اقتحام باحات الأقصى، من خلال رشقها بالحجارة، وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
وخلال الاقتحام قام عددا من جنود الاحتلال باعتلاء اسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى، وحطم جنود الاحتلال النوافذ الزجاجية للمصلى القبلي لإطلاق النار باتجاه المصلين.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعات "الهيكل" المتطرفة تنوي، مساء اليوم الجمعة، اقتحام الاقصى وذبح ما يسمى بـ"القرابين" في المسجد الأقصى ما سيفجر الأوضاع هناك.
الشيخ صبري: نُحذر بشدة من إدخال القرابين إلى الأقصى
حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الجمعة، بشدة من إدخال القرابين إلى الأقصى المبارك.
جاء ذلك في اعقاب اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وإيقاع عشرات الإصابات في صفوف المصلين المحتشدين في المسجد الأقصى.
وقال الشيخ صبري، معقباً على ذلك: "الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العُزل بطرق حربيــة وبالأسلحــة النارية".
بعد الاعتداء عليهم.. قوات الاحتلال تعتقل قرابة 40 مرابطاً داخل المصلى القبلي
اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، قرابة 40 مرابطًا من داخل المصلى القبلي بعد الاعتداء عليهم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المصلى القبلي بأعداد كبيرة، بهدف إرهاب وقمع المصلين.
وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال قامت بتقييد المرابطين داخل المصلى القبلي واعتدت عليهم بالضرب المبرح.
قوات الاحتلال تنسحب من المسجد الأقصى المبارك
انسحبت قوات الاحتلال، قبل قليل، من المسجد الأقصى بشكل كامل بعد اقتحام دام لعدة ساعات تخلله اشتباكات مع المعتكفين فيه.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال سمحت للمصلين من النساء والأطفال وكبار السن بدخول المسجد الأقصى عقب انسحابها.
يأتي ذلك بعد عملية قمع وحشية نفذتها قوات الاحتلال بحق المعتكفين في المسجد الأقصى، ما أدى لإصابة حوالي 152 مواطن وقرابة 100 معتقل.
من جانبها قالت شرطة الاحتلال: "أتممنا إخراج المصلين الذين تحصنوا داخل المسجد الأقصى واعتقلنا 100 منهم".
وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة عند حاجز قلنديا على أهالي الضفة الذين شدوا الرحال للمسجد الأقصى اليوم، فيما تمكن عدد قليل من الوصول للأقصى حتى اللحظة.
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