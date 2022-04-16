خطيب زادة: ندعوا المسلمين للوحدة والتماسك من أجل نصرة الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، اشار في تغريدة له على موقع تويتر اليوم السبت، الى الجرائم التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في الفترة الاخيرة داخل الاراضي المحتلة واساءته الى قدسية المسجد الاقصى المبارك، مؤكدا ان مشاهد العنف الاخيرة من جانب الكيان الصهيوني خلال شهر رمضان المبارك، تثير الغضب الشديد ونحن ندين انتهاك حرمة المسجد الاقصى.

ولفت المتحدث باسم الخارجية من جديد، الى ان التطبيع مع كيان الفصل العنصري الصهيوني، سيحث الصهاينة القمعيين على تشديد العنف، داعيا المسلمين إلى الوحد والتماسك للدفاع عن التطلعات الفلسطينية.

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