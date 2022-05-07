ايران تعزي كوبا بضحايا انفجار فندق هافانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية قدم التعازي لكوبا حكومة وشعبا في ضحايا الحادث المؤلم معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

ووقع صباح أمس الجمعة، انفجار غاز في فندق "ساراتوغا" وسط العاصمة هافانا، أسفر عن تدمير واجهة المبنى حتى الطابق الخامس وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.

وقالت إدارة الرئاسة الكوبية، في بيان لها، إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق "ساراتوغا" وسط العاصمة هافانا وصل إلى 22 شخصا، من بينهم طفل، كما تم نقل 64 مصابا إلى المستشفى بما في ذلك 14 طفلا.

/انتهى/