السيد حسن نصرالله: من يدعو إلى نزع سلاح المقاومة يجهل ما عاشه الجنوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ألقى اليوم الاثنين خطاباً ضمن المهرجان الانتخابي الكبير في منطقة صور والنبطية: مراكز دراسات أجرت استطلاعات للرأي وكان هم الأغلبية هو الوضع المعيشي وليس سلاح المقاومة.

وقال السيد نصرالله: "أريد أن يعرف اللبنانيون أن من يدعو إلى نزع سلاح المقاومة يجهل ما عاشه الجنوب منذ قيام الكيان الصهيوني".

وأضاف: الكيان الغاصب أعلن عن قيامه في مثل هذه الأيام وبعد أشهر قليلة نفذ مجزرة في قرية حولا وهجّر العديد من أهالي قرى الجنوب.

وأشار السيد حسن فب كلمته إلى أن بعض السياسيين لا ينظرون إلى إسرائيل على أنها عدو وأن لها أطماع في مياه وغاز لبنان.

** يتبع